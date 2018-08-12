На Южном Урале пьяный бесправник на мотоцикле без номеров врезался в машину ГИБДД и пытался удрать от полицейских

В Миассе сотрудники ГИБДД ловили вечером 11 августа ловили пьяного мотоциклиста.

Заметив мотоцикл без госномеров, полицейские начали преследование, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Как позже установили госавтоинспекторы, мужчина 1991 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем мотоцикла "Шторм Индиго".

Водитель дважды проигнорировал требования полиции об остановке - во второй раз он врезался в патрульный автомобиль.

"Нарушитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Установлено, что нетрезвый водитель мотоцикла находился за управлением транспорта без водительского удостоверения", - добавили в полиции.