Житель Первоуральска прилюдно избил подростка

Следователи Первоуральска разбираются в инциденте, произошедшем во дворе одного из жилых домов города. Взрослый мужчина на глазах очевидцев избил подростка.

Как сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по Свердловской области, в ходе доследственной проверки будут опрошены участники конфликта и очевидцы. Следователи выясняют причины, из-за которых взрослый мужчина прилюдно избил подростка днём

"Также планируется провести судебную медицинскую экспертизу пострадавшего подростка в целях установления степени тяжести вреда здоровью", - сообщили в следственном комитете.