Бывшего премьера Крыма ограбили и избили в своем доме

Анатолия Франчука, который в 1997-1998 годах возглавлял Совет министров Крыма, ограбили и избили в собственном доме. Политик написал заявление в правоохранительные органы.

Ночью в дом Франчука ворвались несколько нападавших, они связали ему руки и ноги, затем избили. После ему на лицо положили тряпку, смоченную составом, от которого тот потерял сознание.

Франчука нашел утром водитель, который пришел на работу, сообщает РБК. Из его дома было украдено 1 млн руб., $137 тыс. и "много золота", принадлежавшего его жене, умершей пять лет назад.



Анатолий Франчук возглавлял крымское правительство с 1994 по 1996 г., а с 1995 по 2006 г. являлся народным депутатом Верховной рады. Кроме того, с апреля по октябрь 1994 г. он занимал должность министра по управлению государственными предприятиями Крыма.