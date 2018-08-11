Турция заменит доллар на рубль

Турция готова заменить доллар на национальные валюты стран-партнеров. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что доллар в перспективе не будет использовать в расчетах Турции с Китаем, Россией, Ираном и Украиной.

Конфликт между Турцией и СГА в очередной раз обострился после неудачных переговоров о судьбе задержанного в республике американского пастора Эндрю Брансона. Он обвиняется в связях с террористами. США ввели санкции в отношении главы Минюста и министра внутренних дел Турции из-за ареста американского пастора. Как сообщало Накануне.RU, Эрдоган ранее пригрозил США потерей союзника в лице Турции.

Эрдоган заявил, что Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, сообщает агентство "Анадолу".