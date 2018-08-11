Кучма признал, что готов был отдать приказ разбомбить Тузлу

В 2003 году Украина была готова стереть остров Тузлу с лица земли и открыть огонь по россиянам. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кучма на телеканале ICTV.

Он вспомнил, что когда начался конфликт вокруг Тузлы, то он прервал свой визит в Латинскую Америку. По его словам, если бы он задержался на десять дней, то на Тузле "уже стоял бы российский пограничный столб".

"Думаете, нас бы кто-то защитил? Было бы то же самое, что с Будапештским меморандумом. Я сделал серьезное заявление: если вы дальше будете продолжать, мы будем стрелять", – сказал Кучма.

Как отметил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, залпом дивизиона 20 боевых машин остров Тузла был бы стерт с лица земли.

9 августа Кучма отметил 80-летие, в связи с чем украинские СМИ посвятили ему материалы и взяли интервью.