В Эстонии не смогли найти "случайную" ракету НАТО

в этот день
11.08.18
22:56
В Екб.00:56
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - жители Подмосковья вновь набросились на Воробьева
Памятник Сталину, найденный в пруду, установят на центральной улице Кусы
Минпромторг РФ привлекли к "реанимации" БЭМЗа
Главное
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников

Тема дня
План властей: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 5
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
На Южном Урале началось давление на активистов, поднявших со дна пруда Сталина
"А потом мы жалуемся, что живем в дерьме!" В Кургане вандалы испортили стелу в центре города
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 323



Новости
11.08.2018 20:21 Мск (22:21 Екб)
происшествия | В бывшем СССР
В Эстонии не смогли найти "случайную" ракету НАТО
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

НАТО, NATO, альянс, Северо-Атлантический альянс, учения, Эстония, вертолет (2014) | Фото: НТВ

Военные Эстонии не смогли найти ракету, выпущенную истребителем НАТО. Поиски ракеты продолжаются с помощью самолетов.

Боевую ракету выпустил испанский истребитель. Как сообщало Накануне.RU, экс-глава ФСБ усомнился в случайности пуска боевой ракеты над Эстонией.

В Эстонии предполагаемым местом падения ракеты считали часть заповедника Эндла. Силы обороны заявили о прекращении наземных поисков. Пехота обследовала 600 кв. м с помощью металлодетекторов и еще порядка 200 га осмотрели визуально. По словам капитана Кармо Саар, ракету не смогли обнаружить даже на глубине в шесть метров, сообщает ТАСС.

Другие новости по темам: истребитель, ракета, Эстония, НАТО, США
11.08.2018 20:21 Мск | Эстония | информационная служба Накануне.RU
22:21 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.08.2018 04:50 Мск
Экс-глава ФСБ усомнился в случайности пуска боевой ракеты над Эстонией

Ранее 09.08.2018 02:22 Мск
В российском МИДе пошутили над НАТО из-за ошибочного пуска ракеты в Эстонии

Ранее 08.08.2018 09:27 Мск
Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету








Добавить комментарий:

В Эстонии не смогли найти "случайную" ракету НАТО
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+