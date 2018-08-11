В Эстонии не смогли найти "случайную" ракету НАТО

Военные Эстонии не смогли найти ракету, выпущенную истребителем НАТО. Поиски ракеты продолжаются с помощью самолетов.

Боевую ракету выпустил испанский истребитель. Как сообщало Накануне.RU, экс-глава ФСБ усомнился в случайности пуска боевой ракеты над Эстонией.

В Эстонии предполагаемым местом падения ракеты считали часть заповедника Эндла. Силы обороны заявили о прекращении наземных поисков. Пехота обследовала 600 кв. м с помощью металлодетекторов и еще порядка 200 га осмотрели визуально. По словам капитана Кармо Саар, ракету не смогли обнаружить даже на глубине в шесть метров, сообщает ТАСС.