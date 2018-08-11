Вайкуле на Украине заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги, и обругала СССР

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле заявила журналистам в Одессе, что ни за какой гонорар не поедет в Крым. Она уточнила, что "европейцам это запрещено".

Отвечая на вопрос журналиста газеты "Думская", Вайкуле сказала, что с гастролями в Крым не поедет.

"Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", - сказала она, добавив, что европейцам это запрещено.

В ходе общения с журналистами певица также заявила, что у нее нет никакой ностальгии по СССР: "Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине. В 90-х я увидела человека, у которого вместо обуви были зимой газеты. Переход был очень тяжелым. Я в политике ничего не понимаю, но если вы вступите в Евросоюз… Я знаю, что любой переход очень сложный. Мы прошли это. В Латвии десять лет была нищета. Но сегодня мы счастливы".