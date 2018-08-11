Российский омбудсмен попросила проверить состояние моряков "Механика Погодина"

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась коллеге из Верховой рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой проверить состояние моряков корабля "Механик Погодин", который удерживается в Херсонском морском торговом порту.

О задержании судна стало известно сегодня, информацию опубликовал представитель президента Украины Борис Бабин. Известно, что суд еще не принял решение об аресте лайнера, СБУ задержала судно из-за того, что оно принадлежит компании, находящейся под санкциями Украины.

Татьяна Москалькова попросила Денисову при необходимости оказать морякам гуманитарную помощь включая медицинскую.