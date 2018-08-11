В Московской области автобус с детьми опрокинулся в кювет из-за внезапной смерти водителя

Микроавтобус с детьми съехал в кювет в Наро-Фоминском районе Московской области. ДТП произошло из-за того, что водителю внезапно стало плохо.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, 52-летний водитель "Фольксваген Каравелла" вез детей от дома отдыха до железнодорожной станции "Нара". В пути водитель почувствовал себя плохо, микроавтобус съехал в кювет.

Незначительные повреждения получили шестеро детей, водитель скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).