Ветеран из Хабаровска через суд требует с Чубайса 15 млн

84-летний ветеран из Хабаровска подал в суд на главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Он потребовал выплатить 15 млн руб.

В заявлении говорится, что в такую сумму ветеран оценил свои потери в ходе реформ 90-х годов, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее пенсионер писал письмо Чубайсу с требованием компенсировать убытки, но чиновник на него не ответил.

Чубайс, напомним, был одним из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов, в частности, ему принадлежит идея приватизации государственных предприятий.