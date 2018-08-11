ФСО подала в суд на Ярмольника

Федеральная служба охраны будет судиться с актером Леонидом Ярмольником. ФСО подала иск на 800 тыс. руб. из-за поврежденного в ДТП автомобиля Mercedes.

По словам пресс-секретаря Хамовнического суда Ольги Мышеловой, в ДТП участвовали четыре авто, среди которых машина ФСО. В иске имеется акт о привлечении Ярмольника к ответственности, как виновного в ДТП.

По словам Ярмольника, ДТП произошло в 2016 г., страховая выплатила ФСО всю сумму, рассказал артист агентству новостей "Москва".

Первое заседание по существу состоится 21 августа в 11:00.