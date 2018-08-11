Комарова и Моор отметили День физкультурника с дошкольниками

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и врио губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня посетили детский сад "Светлячок" в Нижневартовске. ДОУ построен по механизму ГЧП, муниципалитет приобрел детсад в собственность на средства областной программы "Сотрудничество".

Образовательную организацию посещают 480 детей, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Детский сад посещают дети с 1,5 лет, в детсаду работает комната психологической разгрузки, с помощью специалистов дети безболезненно адаптируются к дошкольному учреждению.

Особый интерес у врио губернатора Тюменской области вызвал спортивный зал, в котором воспитанники "Светофорчика" занимаются фитбол-гимнастикой. В сентябре в спортзале планируется установить скалодром. "Тягу к физкультуре и спорту, к здоровому образу жизни необходимо воспитывать с самого раннего детства", - сказал Александр Моор.

Также в детсаду есть космо-квантум, мобильный планетарий. Здесь детей знакомят с историей города и округа, народами, живущими в Югре, России, краснокнижными животными и растениями, учат правилам дорожного движения и игре в шахматы.

В рамках дня физкультурника в детском саду сегодня проходил семейный спортивный праздник. Главы регионов вместе с родителями и детьми приняли участие в его мероприятиях.

Родители воспитанников "Светофорчика" поблагодарили глав двух регионов за реализацию целевой программы "Сотрудничество", благодаря которой в городах строятся важные для людей объекты.