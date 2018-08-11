В Казахстане исключили размещение военных баз США на Каспии

Военные базы США на Каспии размещены не будут, сказал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Принцип неприсутствия на Каспийском море внерегиональных вооруженных сил закреплен в конвенции, которую, как ожидается, подпишут 12 августа в Актау.

По словам Абдрахманова, речь в конвенции идет только о транзите американских невоенных грузов в Афганистан. "Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии",— приводят слова министра РИА Новости.