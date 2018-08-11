Украина подала против России иск в ЕСПЧ по поводу заключенных

Украина подала против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно украинских заключенных. Об этом заявил в Facebook заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

В частности, Киев обвиняет Россию в нарушении ст. 5 европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека (личная свобода), ст. 6 (справедливый суд), ст. 10 (свобода выражения взглядов). Исходя из этого, все заключенные называются "политзаключенными", которые "незаконно удерживаются". То есть заведомое определение мотивов заключения служит основанием для обвинений.

Всего в иске на 130 страницах описаны нарушения восьми статей в отношении 71 заключенного, а также прилагается три тысячи страниц дополнений.

Лещина отметил, что по четырем осужденным дополнительно поданы иски о нарушении их права на надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 28 июня ПАСЕ призвала Россию освободить "всех украинцев, заключенных... по политически мотивированным обвинениям", не указав, кого именно она считает "политзаключенными".