Российские компании, у которых предложили изъять сверхдоходы, потеряли 400 млрд

Металлургические и химические компании, у которых помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы для исполнения "майских указов", потеряли почти 400 млрд руб.

Потери в стоимости девяти публичных компаний подсчитали "Ведомости".

Как сообщало Накануне.RU, Белоусов заявил о возможности изъятия 513,7 млрд руб. Основная часть приходится на "норильский никель" (114 млрд руб.), АЛРОСА (67,3 млрд руб.), СИБУР (65,2 млрд руб.), "Полюс Золото" (58,2 млрд руб.).

Идею не поддержали в РСПП, в Креле сообщили, что инициатива пока не получила одобрения президента.