ФСИН опровергла информацию об истощении Сенцова

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сведения о том, что украинский режиссер Олег Сенцов за время заключения похудел на 30 кг. По сообщению пресс-бюро ФСИН, в 2018 г. осужденный получил медуслуги на сумму 1,3 млн руб, передает корреспондент Накануне.RU.

Сенцов отбывает наказание в ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, с мая он добровольно отказался от приема пищи, после чего был переведет в медчасть №8, уточняют в службе исполнения наказаний.

"08.06.2018 осужденному проведен совместный консилиум врачей специалистов и клинико-лабораторное обследование. От Сенцова О.Г. получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени".

На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается, показаний к экстренной госпитализации нет.

На медуслуги Сенцову в 2018 г. потрачено 1,3 млн руб., из которых в период добровольного отказа от приема пищи направлено 45 тыс. руб. При этом на лекарственное обеспечение Сенцова из федерального бюджета в указанный период затрачено более 95 тыс. руб.

Напомним, в 2016 г. суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 г. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить 64 украинских "политзаключенных".