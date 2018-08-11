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10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
11.08.2018 12:22 Мск (14:22 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
ФСИН опровергла информацию об истощении Сенцова
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Олег Сенцов, режиссер (2015) | Фото:infosmi.net

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сведения о том, что украинский режиссер Олег Сенцов за время заключения похудел на 30 кг. По сообщению пресс-бюро ФСИН, в 2018 г. осужденный получил медуслуги на сумму 1,3 млн руб, передает корреспондент Накануне.RU.

Сенцов отбывает наказание в ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, с мая он добровольно отказался от приема пищи, после чего был переведет в медчасть №8, уточняют в службе исполнения наказаний.

"08.06.2018 осужденному проведен совместный консилиум врачей специалистов и клинико-лабораторное обследование. От Сенцова О.Г. получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени".

На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается, показаний к экстренной госпитализации нет.

На медуслуги Сенцову в 2018 г. потрачено 1,3 млн руб., из которых в период добровольного отказа от приема пищи направлено 45 тыс. руб. При этом на лекарственное обеспечение Сенцова из федерального бюджета в указанный период затрачено более 95 тыс. руб.

Напомним, в 2016 г. суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 г. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить 64 украинских "политзаключенных".

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11.08.2018 12:22 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
14:22 Екб

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ФСИН опровергла информацию об истощении Сенцова
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