СМИ: В Новосибирске Путин выступит по теме пенсионной "реформы"

Президент России Владимир Путин в конце августа может посетить Новосибирскую область. Глава государства может выступить по теме пенсионной "реформы".

Президент прокомментировал принятый Госдумой в первом чтении проект кабмина о повышении пенсионного возраста на встрече с волонтерами ЧМ по футболу.

"И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой (вариант) не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", - сказал тогда президент.

Путин в Новосибирске может посетить форум "Технопром", где сделает заявление по пенсионной "реформе". По данным "Ведомостей", комментарии президента будут более развернутыми, однако форматы выступлений еще не утверждены.