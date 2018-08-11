Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против хабаровского авиадебошира

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил жесткую оценку действия авиадебошира, устроившего скандал на борту рейса Хабаровск - Красноярск.

Пассажир, напомним, сначала скандалил с другим пассажиром, потом поругался с проводницей. В дежурной части пассажир продолжил агрессивное поведение и оскорбление полицейских.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Председатель СК России поручил подчиненным сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жесткую правовую оценку действиям авиадебошира", - рассказала она.

Авиадебошир вскоре будет доставлен в Хабаровск для избрания меры пресечения.

Как сообщало Накануне.RU, в России с 4 июня вступил в силу закон, который позволяет авиакомпаниям заносить дебоширов в черный список.