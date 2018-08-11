Священник потребовал запретить клип Лободы

Священник Святослав Шевченко из Благовещенска раскритиковал клип "SuperSTAR" певицы Светланы Лободы и потребовал запретить его из-за кадров разврата.
На своем YouTube-канале он опубликовал обзор клипа. Священник заметил, что ролик "заурядный" и похож на тысячи других.
"Мягко говоря, это далеко не Despacito", - сказал он.
Иерей заявил, что в клипе много кадров разврата и такое видео нельзя показывать детям.
"Полуголая дама в нижнем белье, потом старик, который лапает женщину и раздевает ее. Далее мы видим крупным кадром, как какая-то девица имитирует мастурбацию", - сказал священник, добавив, что в клипе присутствует пропаганда гомосексуализма для несовершеннолетних.