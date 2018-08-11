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План властей: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
11.08.2018 10:01 Мск (12:01 Екб)
общество
Священник потребовал запретить клип Лободы
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Светлана Лобода (2018) | Фото:instagram.com/lobodaofficial

Священник Святослав Шевченко из Благовещенска раскритиковал клип "SuperSTAR" певицы Светланы Лободы и потребовал запретить его из-за кадров разврата.

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На своем YouTube-канале он опубликовал обзор клипа. Священник заметил, что ролик "заурядный" и похож на тысячи других.

"Мягко говоря, это далеко не Despacito", - сказал он.

Светлана Лобода(2018)|Фото:instagram.com/lobodaofficial

Иерей заявил, что в клипе много кадров разврата и такое видео нельзя показывать детям.

"Полуголая дама в нижнем белье, потом старик, который лапает женщину и раздевает ее. Далее мы видим крупным кадром, как какая-то девица имитирует мастурбацию", - сказал священник, добавив, что в клипе присутствует пропаганда гомосексуализма для несовершеннолетних.

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11.08.2018 10:01 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:01 Екб

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Священник потребовал запретить клип Лободы
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