Путин и Эрдоган обсудили перспективы сотрудничества по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Строны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

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Ранее Эрдоган заявил о возможном вступлении Турции в БРИКС на последнем саммите организации, прошедшем на прошлой неделе в южноафриканском Йоханнесбурге. Это произошло на фоне ухудшения отношений с США, накануне Трамп принял решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Турции.

Путин и Эрдоган во время телефонного разговора обсудили перспективы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.

"Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики", - отмечего в сообщении пресс-службы.

Рассмотрен график контактов на различных уровнях.