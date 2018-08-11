Захарова: Россия готовит зеркальный ответ на санкции

Ответные меры на санкции США против России "из-за дела Скрипалей" будут зеркальными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД уже отмечали, что ответные санкции прорабатываются. США планирует ввести в действие новый пакет 22 августа.

"Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально", — приводит слова Захаровой "РИА Новости".

Новые запреты США, напомним, будут касаться экспорта в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал усиление санкций экономической войной.