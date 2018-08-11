Арина Верина стала самой красивой девушкой Екатеринбурга

Арина Верина из Краснотурьинска одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Екатеринбург-2018". 20-летняя выпускница колледжа культуры и искусств помимо короны получила автомобиль.

В финал вышли 27 конкурсанток. Жюри было сложно определиться с тем, какая девушка завоюет титул, заявил глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Помимо традиционных танцев и пения в финале девушки рассказывали, как они преобразили бы Екатеринбург к его 300-летию, сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга. Конкурсантки предлагали проекты обустройства велосипедных дорожек, создание в городе "зоны тишины".

По итогам голосование звание первой вице-мисс Екатеринбург досталось Полине Кузнецовой, второй - Анне Кадачиговой. Арина Верина, участница группы поддержки хоккейного клуба "Автомобилист", получила серебряную корону с россыпью уральских самоцветов.