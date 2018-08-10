Украина захватила российское судно "Механик Погодин"

Украина захватила очередное российское судно. Об этом заявил в Facebook постоянный представитель президента Украины в несуществующей "АР Крым" Борис Бабин.

По его данным, сотрудниками СБУ выявлено и задокументировано судно Mekhanik Pogodin (IMO 9598397) под флагом России, находящееся во владении российской компании, внесенной в санкционный список СНБО Украины.

"Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро", – написал Бабин.

При этом он уверен, что это дело "никому развалить не удастся".

Напомним, история с экипажем "Норда", захваченного украинскими пограничниками 25 марта, не окончена до сих пор. Сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена просить президента РФ Владимира Путина переговорить с Петром Порошенко по поводу освобождения моряков "Норда", имеющих российские паспорта.