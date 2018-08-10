Лавров посетовал Помпео на антироссийские санкции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарём США Майком Помпео ряд вопросов международной повестки. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В частности, дипломаты обсудили ситуацию в Сирии и некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В том числе со стороны РФ было высказано категорическое неприятие новых санкций США за якобы причастность Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лавров подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Лондон, ни какая-либо другая сторона за время после инцидента в британском Солсбери не предоставила не единого факта в подкрепление подобных утверждений.

Напомним, введение мер США в отношении РФ ожидается 22 августа.