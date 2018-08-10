Обрыв троса строительной люльки юго-западе уральской столицы унёс жизнь рабочего

Сегодня на строительном объекте Академического микрорайона Екатеринбурга погиб рабочий в результате падения с высоты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл около 13 часов местного времени (11 ч. мск) в строящемся жилом комплексе "Сахаров". Во время выполнения работ по обшивке стен здания композитными материалами на высоте 10-го этажа произошёл обрыв троса строительной люльки, в которой находится рабочий 1985 года рождения. В результате падения мужчина погиб на месте.

Ленинская районная прокуратура уральской столицы выясняет обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что погибший являлся работником субподрядной организации ОАО "ГарантСтрой-Екатеринбург", на Средний Урал приехал три дня назад из Алтайского края.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда в деятельности руководства предприятия, в том числе соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности при проведении строительных работ.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.