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План властей: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
10.08.2018 19:40 Мск (21:40 Екб)
происшествия | Уральский ФО
Обрыв троса строительной люльки юго-западе уральской столицы унёс жизнь рабочего
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Екатеринбург, Академический район, инновационные квартиры (2017) | Фото: akademicheskiy.org

Сегодня на строительном объекте Академического микрорайона Екатеринбурга погиб рабочий в результате падения с высоты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл около 13 часов местного времени (11 ч. мск) в строящемся жилом комплексе "Сахаров". Во время выполнения работ по обшивке стен здания композитными материалами на высоте 10-го этажа произошёл обрыв троса строительной люльки, в которой находится рабочий 1985 года рождения. В результате падения мужчина погиб на месте.

Ленинская районная прокуратура уральской столицы выясняет обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что погибший являлся работником субподрядной организации ОАО "ГарантСтрой-Екатеринбург", на Средний Урал приехал три дня назад из Алтайского края.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда в деятельности руководства предприятия, в том числе соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности при проведении строительных работ.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.

Академический район Екатеринбург(2016)|Фото: megapolis-online.com

Другие новости по темам: Екатеринбург, Академический, стройка, строитель, рабочий, гибель на производстве
10.08.2018 19:40 Мск | Екатеринбург | Георгий Малания
21:40 Екб

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Обрыв троса строительной люльки юго-западе уральской столицы унёс жизнь рабочего
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