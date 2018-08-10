На территории Центра Хруничева создадут новый "Звездный городок"

Роскосмос рассчитывает создать на московской территории Центра имени М. В. Хруничева новый "Звездный городок". Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о грядущих масштабных сокращениях в Центре имени Хруничева. Отмечается, что убыток предприятия за 2017 год составил 23,16 млрд рублей против прибыли в размере почти 1,8 млрд рублей в 2016 году. Долговые обязательства центра приблизились к 100 млрд рублей.

Предполагалось, что Центр Хруничева реализует московскую территорию, чтобы расплатиться с долгами, отметил Рогозин. Однако Владимир Путин не поддержал этот вариант.

Поэтому будет рассматриваться вопрос о сохранении территории Московского ракетного завода, а также о переносе туда инженерных коллективов производств в Москве.