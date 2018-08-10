Суд Красноуфимска заключил под стражу троих подозреваемых по делу о вымогательстве

Красноуфимским следственным отделом Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела о вымогательстве, совершённом группой лиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, в июле этого года несколько мужчин, находясь в районе аэропорта на 16 км автодороги "Ачит — Месягутово" в Красноуфимском районе, применяя оружие, потребовали от местного жителя передать им 260 тыс. рублей. Вчера стало известно о задержании троих, чья причастность к преступлению установлена.

Следствие, учтя все выясненные обстоятельства, обратилось в суд с ходатайством о заключении фигурантов дела под стражу. Суд, изучив представленные материалы, с доводами следствия согласился. Обвиняемые арестованы на срок 2 месяца — до 8 октября включительно. В ближайшее время всем троим планируется предъявить соответствующее обвинение.

Кроме того, как отметили в пресс-службе СК, в ведомство обратились ещё шесть пострадавших относительно новых, ранее не известных следствию, фактов вымогательства.

Продолжается работа по установлению иных возможных соучастников.