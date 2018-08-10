В Ростове экстренно приземлился самолет с умершей на борту пассажиркой

В Ростове-на-Дону проводится доследственная проверка по факту вынужденной посадки самолета рейсом "Москва-Симферополь", сообщили Накануне.RU в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Лайнер авиакомпании Red Wings приземлился в аэропорту Платов примерно в 2.45 - на борту скончалась 53-летняя пассажирка.

По предварительным данным, причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда.

7 августа в Перми совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в Нижневартовск. Стало плохо одному из пассажиров. Бригада "скорой" доставила его в одну из больниц с диагнозом "почечные колики".