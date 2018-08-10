Медведь напал на человека в центре Архангельска

Сегодня в центре Архангельска на мужчину напал медведь. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Дикое животное было замечено около торгового центра на улице Гайдара. Наряд ДПС проследовал за ним до Набережной Северной Двины, предупреждая граждан по громкоговорящему устройству о приближении опасного зверя.

Около 3.45 мск медведь набросился на мужчину 1996 года рождения, пытавшегося запечатлеть животное на камеру мобильного телефона.

Для спасения жизни человека сотрудником ГИБДД были произведены выстрелы в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов в медведя, тем самым обезвредив его.

Потерпевшему, доставленному в травмпункт с рваными ранами рук и волосистой части головы, была оказана необходимая помощь. Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, жизни и здоровью мужчины в настоящее время угрозы нет.