"Требует как с вассала": Лукашенко обвинил РФ в несоблюдении обязательств в рамках ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции.Он заявил, Москва не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам белорусского лидера, "россияне ведут себя варварски по отношению к нам, требуют чего-то, как будто мы вассалы у них", передает БелТА.

Заявление белорусского президента прозвучало в ходе поездки на "Гомсельмаш", где Лукашенко пообщался с рабочими. Их он заверил, что тема недобросовестной конкуренции станет предметом разговора с президентом РФ.

В конце июля Владимир Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Встреча может состояться в Сочи.

Перед этим Лукашенко обвинил российские компании в поставке через Белоруссию продукции, которая в России отнесена к санкционной. Он отметил, что за этими организациями стоят "крупные дельцы с тяжелыми погонами".