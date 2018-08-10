Пожар полностью уничтожил старинную церковь в Карелии

Пожар полностью уничтожил старинную Успенскую церковь в Кондопоге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Карелия.

Сообщение о возгорании поступило в 09.33 по московскому времени.

Прибывшие на место 32 сотрудника МЧС с помощью 11 единиц техники локализовали пожар.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара, виновные и ущерб устанавливаются.

Первое упоминание о церкви Успения Пресвятой Богородицы относится к 1563 году. Сгоревший храм был построен в 1774 году — уже на закате эпохи деревянного зодчества.

Сооружение было памятником заонежской деревянной архитектуры, объектом культурного наследия федерального значения. Располагалось в исторической части города, на берегу Кондопожской губы Онежского озера, на мысу, вдающемся в Чупа-губу.