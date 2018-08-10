УЕФА отказался расследовать нападение фанатов ПАОКа на российских журналистов

УЕФА не стал открывать расследование после нападения фанатов греческого ПАОКа на российских журналистов, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком". Греки попытались прорваться в ложу прессы и нанесли несколько ударов по лицу представителям СМИ.

В УЕФА заявили, что не получили "достаточных доказательств".

Напомним, после матча журналисты рассказали, что покидали стадион под охраной полиции и летели в Москву в чартере "Спартака".