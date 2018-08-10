Челябинская область обеспечит кадровый потенциал для инновационных предприятий региона

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомился с новыми разработками инновационных предприятий "Планар" и НПО "Радиотехнические системы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Наши предприятия уже многих конкурентов обошли, и мы сейчас на "Планаре" и здесь это услышали. На "Планаре", вообще, 30% реализации – это экспорт. Предприятие конкурирует с компаниями, которые на слуху, и выигрывает эту конкуренцию. По сути, цена – качество при тех же технологических решениях у них совсем другая – она гораздо ниже. Этим они свою конкурентоспособную позицию удерживают, и здесь то же самое. Наша задача, чтобы подобного рода предприятия формировали свой потенциал, росли и развивались на территории Челябинской области", - подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор напомнил, что перспективы развития робототехнического кластера рассматривались на инвестсовета, добавив, что область готова обеспечить кадровый потенциал для инновационных предприятий.

"Я сейчас с ребятами говорил, меня радует, что многие из них (90%) заканчивали высшие учебные заведения Челябинска, Челябинской области. Мы можем обеспечить кадровый потенциал для такого развития технологий будущего. Мы можем реально участвовать в той задаче, которую ставит Президент России. Со своей стороны, мы условия для реализации создадим. Цифровые технологии должны улучшить качество жизни южноуральцев", - отметил он.

Как рассказал гендиректор НПО "Радиотехнические системы" Александр Долматов, в компании работают инженеры, которые закончили ЮУрГУ и штат будет расширяться с ростом объемов производства. У научно-производственного объединения уже есть крупные проекты, в том числе для международного аэропорта в "Домодедово", во Вьетнаме, Узбекистане, Армении, ведутся переговоры о подписании контракта в Боливии. Планируются поставки в Кубу.

Губернатору представили новые разработки предприятия. Он осмотрел разработанный RnD-подразделением объединения радиоизмерительный комплекс, установленный на борту беспилотного летательного аппарата, позволяющий производить измерения параметров средств радиотехнического обеспечения полетов аэродромов, а также глиссадный радиомаяк GP 734 (предназначен для формирования сигналов о местоположении воздушного судна).