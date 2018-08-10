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Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
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Новости
10.08.2018 16:40 Мск (18:40 Екб)
общество | Челябинская область
Челябинская область обеспечит кадровый потенциал для инновационных предприятий региона
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Борис Дубровский (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомился с новыми разработками инновационных предприятий "Планар" и НПО "Радиотехнические системы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"Наши предприятия уже многих конкурентов обошли, и мы сейчас на "Планаре" и здесь это услышали. На "Планаре", вообще, 30% реализации – это экспорт. Предприятие конкурирует с компаниями, которые на слуху, и выигрывает эту конкуренцию. По сути, цена – качество при тех же технологических решениях у них совсем другая – она гораздо ниже. Этим они свою конкурентоспособную позицию удерживают, и здесь то же самое. Наша задача, чтобы подобного рода предприятия формировали свой потенциал, росли и развивались на территории Челябинской области", - подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор напомнил, что перспективы развития робототехнического кластера рассматривались на инвестсовета, добавив, что область готова обеспечить кадровый потенциал для инновационных предприятий.

"Я сейчас с ребятами говорил, меня радует, что многие из них (90%) заканчивали высшие учебные заведения Челябинска, Челябинской области. Мы можем обеспечить кадровый потенциал для такого развития технологий будущего. Мы можем реально участвовать в той задаче, которую ставит Президент России. Со своей стороны, мы условия для реализации создадим. Цифровые технологии должны улучшить качество жизни южноуральцев", - отметил он.

Борис Дубровский(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Как рассказал гендиректор НПО "Радиотехнические системы" Александр Долматов, в компании работают инженеры, которые закончили ЮУрГУ и штат будет расширяться с ростом объемов производства. У научно-производственного объединения уже есть крупные проекты, в том числе для международного аэропорта в "Домодедово", во Вьетнаме, Узбекистане, Армении, ведутся переговоры о подписании контракта в Боливии. Планируются поставки в Кубу.

Губернатору представили новые разработки предприятия. Он осмотрел разработанный RnD-подразделением объединения радиоизмерительный комплекс, установленный на борту беспилотного летательного аппарата, позволяющий производить измерения параметров средств радиотехнического обеспечения полетов аэродромов, а также глиссадный радиомаяк GP 734 (предназначен для формирования сигналов о местоположении воздушного судна).

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10.08.2018 16:40 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:40 Екб

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Челябинская область обеспечит кадровый потенциал для инновационных предприятий региона
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