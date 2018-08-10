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Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
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Новости
10.08.2018 16:22 Мск (18:22 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Украинский суд постановил арестовать Януковича за "похищение" митрополита - сторонника автокефалии
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янукович, украина, майдан (2016) | Фото:prompolit.info

Печерский районный суд Киева дал разрешение на арест свергнутого президента Виктора Януковича, но не за "госизмену", а по делу о якобы имевшем место похищении митрополита Александра Драбинко. Решение суда опубликовано в едином госреестре судебных решений и может быть связано с намерением нынешнего президента Петра Порошенко получить автокефалию для "единой украинской церкви".
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Суд постановил доставить Януковича в течение 36 часов, а также задержать бывшего главу МВД Виталия Захарченко и экс-начальника главного управления МВД в Киеве Валерия Коряка. Суд считает, что есть "обоснованные подозрения".

Янукович, Захарченко и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Драбинко – помощника тогдашнего предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана). Следователи считают, что они оказывали давление на митрополита с целью его отречения.

Подоплека этого процесса состоит в том, что Порошенко сделал автокефалию одним из козырей своей предвыборной кампании. Известно, что митрополит Владимир склонялся к идее автокефалии канонической УПЦ, но в последние годы жизни был очень слаб. Драбинко же был его фаворитом и известен как ярый автокефалист. За свою агитацию, "вызывающую возмущение среди епископата, клириков и мирян", Священный Синод УПЦ в июне вынес ему предупреждение. В УПЦ Драбинко имеет дурную славу и известен как интриган, который мог затеять и историю со своим "похищением", чтобы раскручивать тему автокефалии уже с помощью светский властей. Сам он активно поддерживает "автокефальные" инициативы Порошенко.

История с "похищением" Драбинко всплыла снова, чтобы связать противников автокефалии (то есть сторонников канонической Церкви) и "преступную власть Януковича" в единое целое. Ведь нынешнее решение суда уже второе. Первое разрешение на арест Януковича по этому же делу суд вынес в январе 2017 года.

митрополит Александр Драбинко(2016)|Фото:

Митрополит Александр Драбинко

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10.08.2018 16:22 Мск | Евгений Чернышёв
18:22 Екб

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Украинский суд постановил арестовать Януковича за "похищение" митрополита - сторонника автокефалии
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