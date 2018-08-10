Украинский суд постановил арестовать Януковича за "похищение" митрополита - сторонника автокефалии

Печерский районный суд Киева дал разрешение на арест свергнутого президента Виктора Януковича, но не за "госизмену", а по делу о якобы имевшем место похищении митрополита Александра Драбинко. Решение суда опубликовано в едином госреестре судебных решений и может быть связано с намерением нынешнего президента Петра Порошенко получить автокефалию для "единой украинской церкви".

Суд постановил доставить Януковича в течение 36 часов, а также задержать бывшего главу МВД Виталия Захарченко и экс-начальника главного управления МВД в Киеве Валерия Коряка. Суд считает, что есть "обоснованные подозрения".

Янукович, Захарченко и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Драбинко – помощника тогдашнего предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана). Следователи считают, что они оказывали давление на митрополита с целью его отречения.

Подоплека этого процесса состоит в том, что Порошенко сделал автокефалию одним из козырей своей предвыборной кампании. Известно, что митрополит Владимир склонялся к идее автокефалии канонической УПЦ, но в последние годы жизни был очень слаб. Драбинко же был его фаворитом и известен как ярый автокефалист. За свою агитацию, "вызывающую возмущение среди епископата, клириков и мирян", Священный Синод УПЦ в июне вынес ему предупреждение. В УПЦ Драбинко имеет дурную славу и известен как интриган, который мог затеять и историю со своим "похищением", чтобы раскручивать тему автокефалии уже с помощью светский властей. Сам он активно поддерживает "автокефальные" инициативы Порошенко.

История с "похищением" Драбинко всплыла снова, чтобы связать противников автокефалии (то есть сторонников канонической Церкви) и "преступную власть Януковича" в единое целое. Ведь нынешнее решение суда уже второе. Первое разрешение на арест Януковича по этому же делу суд вынес в январе 2017 года.

Митрополит Александр Драбинко