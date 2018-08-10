Рогозин: Надеюсь, отряд космонавтов скоро пополнится девушками

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин надеется, что отечественный отряд космонавтов в скором времени пополнится девушками.
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Об этом он сказал в ходе представления кандидатов в отряд космонавтов, которое транслировал телеканал "Россия 24".
По словам Рогозина, "суровый мужской оскал не присущ "Роскосмосу".
Напомним, ранее гендиректор госкорпорации инициировал кадровые перестановки в советах директоров крупнейших отраслевых предприятий.
Бывший вице-премьер возглавил "Роскосмос" в мае, после соответствующего предложения Владимир Путина.