Рогозин: Надеюсь, отряд космонавтов скоро пополнится девушками

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин надеется, что отечественный отряд космонавтов в скором времени пополнится девушками.

Об этом он сказал в ходе представления кандидатов в отряд космонавтов, которое транслировал телеканал "Россия 24".

По словам Рогозина, "суровый мужской оскал не присущ "Роскосмосу".

Напомним, ранее гендиректор госкорпорации инициировал кадровые перестановки в советах директоров крупнейших отраслевых предприятий.

Бывший вице-премьер возглавил "Роскосмос" в мае, после соответствующего предложения Владимир Путина.