В Пыть-Яхе три "мертвые души" "заработали" на Почте России миллион

Начальница почтового отделения Пыть-Яха подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

По версии следствия, руководитель, желая приукрасить кадровую ситуацию в отделении и улучшить материальное положение одного из почтальонов, фиктивно трудоустроила на работу троих людей. В 2017-18 гг. они "получали" зарплату. Сумма ущерба – около 1 млн руб.

Возбуждено уголовное дело.