Нижний Тагил празднует День города. Приехали все VIP, кроме Цуканова

Сегодня в торжественном заседании, посвященном 296-летию Нижнего Тагила, в местном ДК им.Окунева, чтобы поздравить горожан, собрались руководители исполнительной и законодательной власти Среднего Урала, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли спикер Законодательного собрания области Людмила Бабушкина, депутаты регионального парламента, член Совета Федерации Эдуард Россель, региональные министры. В зале также были руководители градообразующих предприятий Нижнего Тагила, депутаты местного представительного органа и Госдумы.

Временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев со сцены заявил, что рад видеть всех на празднике, напомнив, что в 2021 году Нижний Тагил отметит 300-летие, и к этому празднику идет активная подготовка.

Впрочем, какие конкретные планы строит руководство города и региона, осталось секретом: заседание оргкомитета, посвященное предстоящему юбилею, сегодня прошло за закрытыми дверями, а комментировать итоги его участники не сочли нужным.

Тем не менее, Принаев на торжестве выразил уверенность, что "план будет реализован полностью", тем более, что он определен указом президента РФ.

В ответном слове Куйвашев поздравил тагильчан с Днем города, сказав много добрых слов в адрес жителей и руководства муниципалитета, а также поблагодарил корпорацию УВЗ и Евраз-Холдинг "за очень внушительные цифры, которые показывают эти предприятия", назвав их "флагманами российской промышленности".

Как выяснилось, полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов сегодня не смог лично посетить "Путинград" в силу загруженности своего графика, о чем собравшимся сообщил главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов. Поэтому чиновник зачитал приветственный адрес, направленный полпредом тагильчанам. В своем поздравлении Цуканов, в частности, назвал Нижний Тагил "ярким символом уральской земли".