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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
политика ;
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Нижний Тагил празднует День города. Приехали все VIP, кроме Цуканова
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Евгений Куйвашев, Нижний Тагил (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в торжественном заседании, посвященном 296-летию Нижнего Тагила, в местном ДК им.Окунева, чтобы поздравить горожан, собрались руководители исполнительной и законодательной власти Среднего Урала, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыли спикер Законодательного собрания области Людмила Бабушкина, депутаты регионального парламента, член Совета Федерации Эдуард Россель, региональные министры. В зале также были руководители градообразующих предприятий Нижнего Тагила, депутаты местного представительного органа и Госдумы.

Временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев со сцены заявил, что рад видеть всех на празднике, напомнив, что в 2021 году Нижний Тагил отметит 300-летие, и к этому празднику идет активная подготовка.

Владислав Пинаев, Нижний Тагил(2018)|Фото: Накануне.RU

Впрочем, какие конкретные планы строит руководство города и региона, осталось секретом: заседание оргкомитета, посвященное предстоящему юбилею, сегодня прошло за закрытыми дверями, а комментировать итоги его участники не сочли нужным.
Тем не менее, Принаев на торжестве выразил уверенность, что "план будет реализован полностью", тем более, что он определен указом президента РФ.

В ответном слове Куйвашев поздравил тагильчан с Днем города, сказав много добрых слов в адрес жителей и руководства муниципалитета, а также поблагодарил корпорацию УВЗ и Евраз-Холдинг "за очень внушительные цифры, которые показывают эти предприятия", назвав их "флагманами российской промышленности".

Евгений Куйвашев, Нижний Тагил(2018)|Фото: Накануне.RU

Как выяснилось, полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов сегодня не смог лично посетить "Путинград" в силу загруженности своего графика, о чем собравшимся сообщил главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов. Поэтому чиновник зачитал приветственный адрес, направленный полпредом тагильчанам. В своем поздравлении Цуканов, в частности, назвал Нижний Тагил "ярким символом уральской земли".

Людмила Бабушкина(2018)|Фото: Накануне.RU

Эдуард Россель(2018)|Фото: Накануне.RU

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10.08.2018 16:11 Мск | Нижний Тагил | Андрей Яловец
18:11 Екб

подписка на зен

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Нижний Тагил празднует День города. Приехали все VIP, кроме Цуканова
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