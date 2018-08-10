Администрация Салехарда восстановит фамилии солдат на мемориале

Чиновники администрации Салехарда взялись за реставрацию фамилий участников Великой Отечественной войны на городском мемориале. После сообщений в соцсетях о том, что данные о солдатах стерлись, мэрия озаботилась проблемой и даже решила испытать новые виды краски, передает корреспондент Накануне.RU.

Проблему, напомним, жители озвучили в соцсетях. После этого чиновники выехали на место и констатировали, что на большинстве досок в Парке Победы фамилии действительно плохо видны - краска стерлась и выцвела.

Специалистами было предложено три варианта краски разного состава. На данный момент на две фамилии нанесен один вид краски, в ближайшее время будут опробованы другие виды краски, сообщили в пресс-службе мэрии.

Второй раз комиссия приедет на мемориал в понедельник, специалисты оценят, как ведет себя краска, выберут лучший состав и после оценки стоимости работ покрасят 52 мемориальные плиты. Работы закончатся к середине сентября.

Отметим, что на мемориале временно погас вечный огонь. В администрации уточняют, что это случилось из-за аварии у газовиков. "Сейчас проводятся восстановительные работы. В ближайшее время огонь восстановят", - сообщили в пресс-службе.