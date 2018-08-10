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Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
политика ;
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Новости
10.08.2018 15:57 Мск (17:57 Екб)
политика | Челябинская область
В Троицком районе избран новый глава
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Главой Троицкого района избран Тимур Мухамедьяров, руководивший муниципалитетом с мая после Людмилы Шаталовой. Соответствующее решение сегодня приняли депутаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.
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Свое решение депутаты объяснили тем, что Мухамедьяров хорошо знает район и его проблемы.

Как уже сообщало Накануне.RU, должность стала вакантной после отставки Людмилы Шаталовой в начале мая. Был объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост руководителя муниципалитета. На пост главы претендовали Тимур Мухамедьяров, директор местного многофункционального центра Александр Квитовский, главный инженер ООО "Отделстрой" Виктор Скориков, заведующая железнодорожной поликлиникой Екатерина Пацына. победителями конкурса были признаны Мухамедьяров и Пацына.

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10.08.2018 15:57 Мск | Троицк | информационная служба Накануне.RU
17:57 Екб

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В Троицком районе избран новый глава
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