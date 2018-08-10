В Троицком районе избран новый глава

Главой Троицкого района избран Тимур Мухамедьяров, руководивший муниципалитетом с мая после Людмилы Шаталовой. Соответствующее решение сегодня приняли депутаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Свое решение депутаты объяснили тем, что Мухамедьяров хорошо знает район и его проблемы.

Как уже сообщало Накануне.RU, должность стала вакантной после отставки Людмилы Шаталовой в начале мая. Был объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост руководителя муниципалитета. На пост главы претендовали Тимур Мухамедьяров, директор местного многофункционального центра Александр Квитовский, главный инженер ООО "Отделстрой" Виктор Скориков, заведующая железнодорожной поликлиникой Екатерина Пацына. победителями конкурса были признаны Мухамедьяров и Пацына.