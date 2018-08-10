Против главного украинского антикоррупционера возбуждено дело из-за вмешательства в выборы президента США

Возбуждено уголовное дело против директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Об этом заявил сам Сытник, комментируя расследование против Пола Манафорта - бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа и лоббиста Виктора Януковича.

Сытник не сообщил, кем и когда было возбуждено дело, но из его слов следует, что это было в США, "когда появились материалы "амбарной книги Партии регионов", где фигурировало это фамилия [Пола Манафорта]".

Как сообщало Накануне.RU, американский телеканал NBC обнародовал информацию о том, что с Манафортом работал не только Янукович, но и нынешний президент Петр Порошенко.

По словам Сытника, эта информация свежая, но ее уже обрабатывают, поскольку НАБУ также ведет расследование о связях Януковича с Манафортом. Что касается дела против него самого, то Сытник не знает, как оно движется.

По мнению политолога Руслана Бортника, информация о связях с Манафортом - это предупреждение Порошенко, что на него тоже имеется серьезный компромат.