"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора

Губернатор Подмосковья вновь столкнулся с жителями области, недовольными решением мусорной проблемы. На этот раз встреча с протестующими произошла в Воскресенске, куда глава региона прибыл, чтобы вручить ключи врачам городской больницы. Как сообщает Infox, у медицинского учреждения жители решили пообщаться с губернатором на тему мусорных свалок.

На вопрос об опасности мусоросжигательных заводов Андрей Воробьёв кратко бросил "неправда", после чего граждане начали массово скандировать "позор". Как можно судить по опубликованному видео, жители остались недовольны в том числе и тем, что он выдвигает свою кандидатуру на выборы.

В марте этого года подобный инцидент, связанный со свалкой "Ядрово", произошёл в Волоколамске. Тогда подмосковного губернатора забросали снежками, а "девочка в розовом", показавшая ему "жесты смерти", стала героиней многочисленных интернет-мемов. Позже власти Подмосковья организовали для неё на экскурсию в Нидерланды.

Недавно политологи заявляли, что после весенних протестов ситуация урегулирована, и у Воробьева нет проблем с переизбранием.