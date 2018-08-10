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"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на Воробьева

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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
политика ;
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Новости
10.08.2018 18:11 Мск (20:11 Екб)
общество | Центральный ФО
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
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коллаж, митинги, свалки, Московская область, губернатор Московской области Андрей Воробьев (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Подмосковья вновь столкнулся с жителями области, недовольными решением мусорной проблемы. На этот раз встреча с протестующими произошла в Воскресенске, куда глава региона прибыл, чтобы вручить ключи врачам городской больницы. Как сообщает Infox, у медицинского учреждения жители решили пообщаться с губернатором на тему мусорных свалок.
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На вопрос об опасности мусоросжигательных заводов Андрей Воробьёв кратко бросил "неправда", после чего граждане начали массово скандировать "позор". Как можно судить по опубликованному видео, жители остались недовольны в том числе и тем, что он выдвигает свою кандидатуру на выборы.

В марте этого года подобный инцидент, связанный со свалкой "Ядрово", произошёл в Волоколамске. Тогда подмосковного губернатора забросали снежками, а "девочка в розовом", показавшая ему "жесты смерти", стала героиней многочисленных интернет-мемов. Позже власти Подмосковья организовали для неё на экскурсию в Нидерланды.

Недавно политологи заявляли, что после весенних протестов ситуация урегулирована, и у Воробьева нет проблем с переизбранием.

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10.08.2018 18:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:11 Екб

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"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
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