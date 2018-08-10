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Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
политика ;
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В Серове выбрали нового главу города
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Пустое кресло (2017) | Фото: odintsovo.info

В Серове выбрали нового главу города - Василий Сизиков, который до этого был замглава администрации Серова по экономическим вопросам, пишет "Областная газета".

За него проголосовало 22 депутата. Василий Сизиков был вице-мэром Тобольска - там он работал совместно с нынешним губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который на то время возглавлял тобольскую администрацию. Затем Василий Сизиков стал заместителем директора департамента образования и науки Тюменской области и руководителем управления капитального строительства региона. После переезда в Свердловскую область Василий Сизиков возглавил Верхотурскую администрацию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший мэр города Елена Бердникова заявила о своём желании покинуть пост 28 мая 2018 года.

Серов считается "зоной влияния" Уральской горно-металлургической компании. Здесь расположен один из активов "медников" - Надеждинский металлургический завод (прежде - Серовский метзавод). Сама Елена Бердникова в прошлом - начальник финансового управления этого предприятия.

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10.08.2018 15:42 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:42 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2018 14:43 Мск
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В Серове выбрали нового главу города
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