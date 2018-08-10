В Серове выбрали нового главу города - Василий Сизиков, который до этого был замглава администрации Серова по экономическим вопросам, пишет "Областная газета".

За него проголосовало 22 депутата. Василий Сизиков был вице-мэром Тобольска - там он работал совместно с нынешним губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который на то время возглавлял тобольскую администрацию. Затем Василий Сизиков стал заместителем директора департамента образования и науки Тюменской области и руководителем управления капитального строительства региона. После переезда в Свердловскую область Василий Сизиков возглавил Верхотурскую администрацию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший мэр города Елена Бердникова заявила о своём желании покинуть пост 28 мая 2018 года.

Серов считается "зоной влияния" Уральской горно-металлургической компании. Здесь расположен один из активов "медников" - Надеждинский металлургический завод (прежде - Серовский метзавод). Сама Елена Бердникова в прошлом - начальник финансового управления этого предприятия.