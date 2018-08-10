Прокурор попросил 5,5 лет колонии для Никандрова

Гособвинение попросило приговорить к пяти с половиной годам колонии строгого режима бывшего первого замруководителя столичного главка Следственного комитета России Дениса Никандрова.

Генерал обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Также предложено назначить Никандрову дополнительное наказание в виде штрафа около 65 млн рублей, передает "Интерфакс".

Кроме того, обвинение попросило запретить подсудимому в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и лишить его специального звания генерал-майора юстиции.

Как сообщало Накануне.RU, ранее прокурор заявил, что глава следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко "за вознаграждение" предпринимали меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Напомним, в середине июля 2016 года по этому же делу были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов. Им уже вынесены приговоры.

Глава СУ СКР по Москве Дрыманов был задержан только в июле текущего года. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее стало известно, что в деле генерала о получении взятки может быть как минимум два эпизода.