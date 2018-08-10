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Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
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Новости
10.08.2018 15:45 Мск (17:45 Екб)
происшествия | В России
Прокурор попросил 5,5 лет колонии для Никандрова
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Денис Никандров, арест, МВД, ФСБ, Следственный комитет, коррупция (2016) | Фото: meduza.io

Гособвинение попросило приговорить к пяти с половиной годам колонии строгого режима бывшего первого замруководителя столичного главка Следственного комитета России Дениса Никандрова.
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Генерал обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Также предложено назначить Никандрову дополнительное наказание в виде штрафа около 65 млн рублей, передает "Интерфакс".

Кроме того, обвинение попросило запретить подсудимому в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и лишить его специального звания генерал-майора юстиции.

Как сообщало Накануне.RU, ранее прокурор заявил, что глава следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко "за вознаграждение" предпринимали меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Напомним, в середине июля 2016 года по этому же делу были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов. Им уже вынесены приговоры.

Глава СУ СКР по Москве Дрыманов был задержан только в июле текущего года. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее стало известно, что в деле генерала о получении взятки может быть как минимум два эпизода.

Другие новости по темам: денис никандров, взятка, шакро молодой
10.08.2018 15:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:45 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.07.2018 14:37 Мск
Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества

Ранее 25.07.2018 12:41 Мск
И.о. руководителя ГСУ СКР по Москве назначен полковник Андрей Стрижов

Ранее 17.07.2018 20:55 Мск
Экс-главу ГСУ СКР по Москве Дрыманова арестовали на два месяца

Ранее 17.07.2018 15:11 Мск
СМИ: В деле Дрыманова о получении взятки может быть как минимум два эпизода

Ранее 17.07.2018 12:00 Мск
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Ранее 01.06.2018 11:18 Мск
Начальник СКР по Москве Дрыманов попросился на пенсию

Ранее 29.03.2018 14:41 Мск
Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима

Ранее 27.03.2018 14:17 Мск
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

Ранее 19.03.2018 15:11 Мск
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Прокурор попросил 5,5 лет колонии для Никандрова
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