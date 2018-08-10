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Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
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Новости
10.08.2018 15:32 Мск (17:32 Екб)
политика | В России
Человек Игоря Шувалова заняла кресло руководителя "Фонда развития моногородов"
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портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

С 10 августа обязанности генерального директора некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" исполняет Ирина Макиева, прежний руководитель Илья Кривогов отправлен в отставку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Фонда.
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Новую работу Макиева будет совмещать с должностью заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), решение о смене руководства Фонда было принято на заседании наблюдательного совета организации еще 30 июля.

"Как и прежде, Фонд будет сосредоточен на поддержке моногородов. Но сегодня нам важно начать делиться лучшими практиками с другими городами. Как благоустроить территорию, создать места для отдыха и занятия спортом, заручиться поддержкой местного населения, удержать молодежь и привлечь инвесторов, усовершенствовать систему здравоохранения и образования – мы знаем ответы на эти и многие другие вопросы. Наши наработки позволят оживить любой город России, сделать его привлекательным местом для работы, инвестиций и жизни", – объявила Макиева о ближайших планах.

НК "Фонд развития моногородов" был создан в октябре 2014 года по постановлению Правительства. Ирина Макиева с 2008 году трудилась в секретариате первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, с ноября 2009 года – зампред Внешэкономбанка. По итогам формирования кабинета министров России в мае Шувалов покинул Правительство и был назначен руководителем государственного ВЭБа, который реализует и поддерживает ряд инфраструктурных проектов.

Другие новости по темам: Фонд развития моногородов, ВЭБ, Игорь Шувалов, Ирина Макиева
10.08.2018 15:32 Мск | Денис Лузин
17:32 Екб

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Человек Игоря Шувалова заняла кресло руководителя "Фонда развития моногородов"
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