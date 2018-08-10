Человек Игоря Шувалова заняла кресло руководителя "Фонда развития моногородов"

С 10 августа обязанности генерального директора некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" исполняет Ирина Макиева, прежний руководитель Илья Кривогов отправлен в отставку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Фонда.

Новую работу Макиева будет совмещать с должностью заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), решение о смене руководства Фонда было принято на заседании наблюдательного совета организации еще 30 июля.

"Как и прежде, Фонд будет сосредоточен на поддержке моногородов. Но сегодня нам важно начать делиться лучшими практиками с другими городами. Как благоустроить территорию, создать места для отдыха и занятия спортом, заручиться поддержкой местного населения, удержать молодежь и привлечь инвесторов, усовершенствовать систему здравоохранения и образования – мы знаем ответы на эти и многие другие вопросы. Наши наработки позволят оживить любой город России, сделать его привлекательным местом для работы, инвестиций и жизни", – объявила Макиева о ближайших планах.

НК "Фонд развития моногородов" был создан в октябре 2014 года по постановлению Правительства. Ирина Макиева с 2008 году трудилась в секретариате первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, с ноября 2009 года – зампред Внешэкономбанка. По итогам формирования кабинета министров России в мае Шувалов покинул Правительство и был назначен руководителем государственного ВЭБа, который реализует и поддерживает ряд инфраструктурных проектов.