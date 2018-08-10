Памятник Сталину, найденный в пруду, установят на центральной улице Кусы

В Кусе 4 августа со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Общественники намерены найти недостающие части, реставрировать монумент и установить на центральной улице города, но у властей другие планы – они хотят выставить разрушенный памятник в музее. Почему Сталин стал причиной конфликта между городской мэрией и местными активистами движения "Суть времени", кто будет решать его дальнейшую судьбу и почему памятник оказался на дне водоема – в материале Накануне.RU.

Перед капитальным ремонтом платины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь "вождя", и восстановить.

Местный активист движения Станислав Стафеев рассказал, что разговоры о ремонте плотины ходили уже давно и общественники ждали этого момента, чтобы найти памятник. После опубликованной фотографии они собрали небольшой отряд и отправились на поиски. Искали фрагменты на том берегу, где он раньше стоял, но обнаружили его только на противоположной стороне.

"Когда шли по мосту, мы обратили внимание, что слева что-то торчит. Это оказались два других фрагмента. Затем мы пошли по другой части берега и обнаружили фрагмент, который был на фотографии. Я очень быстро организовал группу людей, часть из них — это местные жители, чтобы транспортировать фрагменты. К нам присоединился Андрей Парфенов, присутствовал представитель Общественной палаты города. Все это происходило днем", - говорит он.

Части монумента извлекли и вывезли на частную территорию, поскольку их нужно очистить от ила и грязи.

6 августа общественник отправился к главе района, чтобы узнать будут ли еще спускать воду в пруду, поскольку им нужно было определиться с поисками недостающих фрагментов. Руководитель муниципалитета сказал, что это предел. Теперь недостающие части надо искать только при помощи дайверов.

На обратной дороге Стахеев встретил главу Кусы Валерия Васенева, который стал его обвинять в том, что монумент забрали без согласования с мэрией. После этого общественнику стали звонить из полиции и настойчиво приглашать на беседу, а в СМИ появилась информация, что активисты присвоили себе фрагменты.

"Позвонили с мобильного номера, не представились, сказали, что из уголовного розыска и настоятельно просили встретиться. На вопрос зачем? ответили, что мне нужно подписать некое соглашение и дать гарантии, что с памятником ничего не случится. Я спросил, какое есть юридическое основание, чтобы я подписывал какое-то соглашение? Этот памятник где-то на балансе стоит? Нет. Объяснить не могут", - говорит он.

Сейчас, когда информация о давлении стала известна общественности, звонки прекратились. Теперь активисты "Суть времени" планируют продолжить поиски.

"Мы планируем прежде всего найти две недостающие части – это правая рука и область тазобедренного сустава. В зависимости от результата поиска, мы будем консультироваться со специалистами и принимать решение, либо восстанавливать его целиком или восстанавливать в виде бюста. Если мы не найдем фрагменты, но специалист скажет, что его можно восстановить целиком, значит будем восстанавливать целиком", - рассказал Стафеев.

Активисты планируют восстановить памятник, а место его размещения решать совместно с жителями города.

"Мы хотим провести опрос местного населения, как они относятся к тому, чтобы установить его в городе на центральной улице. Пока все за то, чтобы он был установлен в городе, а не лежали его куски в музее, как хотят местные власти", - говорит Стафеев.

О планах сделать фрагменты памятника музейным экспонатом говорил и глава Кусы, и в музейно-краеведческом центре.

"На сегодняшний день ситуация выглядит так: частное лицо присвоило себе найденные фрагменты памятника по принципу "что нашел, то мое". С точки зрения закона этот монумент не имеет хозяина. Но с точки зрения морали и исторической справедливости, я считаю, он принадлежит городу. Это же наша история. Не хотелось бы, чтобы теперь памятник куда-то бесследно исчез. А исключать такую возможность мы не можем. Так что пока с частного лица, завладевшего находкой, не будет получено каких-либо сохранных расписок или заключен договор о сохранности памятника, терять бдительность нельзя. Я уже сообщил о происходящем в правоохранительные органы. Хотелось бы оставить этот памятник в городе и сохранить его как музейный экспонат", - цитирует Васенева местное издание "Жизнь района".

В комментарии музейно-краеведческого центра говорится, что памятник хотели перевезти в помещение под крышу, очистить от верхнего слоя ила и передать на временное хранение в фонд музея для экспонирования удивительной находки жителям и гостям города и с последующими реставрационными работами. Монумент хотели якобы извлечь в понедельник, но общественники их опередили. "Приходят люди, пожелавшие посмотреть на памятник И.В. Сталина. Уходят они из музея разочарованными, так как ни посмотреть, ни узнать дальнейшую его судьбу они не могут", - говорится в сообщении.

Активисты удивляются таким интересом городских властей к монументу. В городе 16 памятников регионального значения, и все они находятся в удручающем состоянии.

"Господин Васенев встал на защиту памятника так, как не вставали самые верные сталинцы в 1956 году, когда началась борьба с культом личности Сталина. В Кусе на данный момент находится 16 памятников, которые на балансе города не состоят, а, следовательно, они законом не защищаются. Откуда такое странное рвение защищать памятник Сталину? Судьба памятника не может решаться без участия общественности. Этот памятник будет восстановлен, место его размещения будет решено в диалоге с гражданами", - говорит активист движения "Суть времени" Дмитрий Пермяков.

Также общественники пытаются найти информацию – почему памятник оказался на дне водоема, а его фрагменты находились в разных частях пруда. Активисты пообщались с местными жителями и выяснили, что инициатором сноса памятника был "некто по фамилии Хрычкин".

"Непонятно, почему он так активно взялся за это дело, может у него был кто-то репрессирован в семье. Мы постараемся этот вопрос выяснить. Когда памятник опрокинули и разбили, фрагменты погрузили на сани и вывозили на лошадях, сбрасывая в проруби, которые находились по другую сторону пруда. Известна фамилия одного из тех, кто непосредственно вез части монумента, два фрагмента, которые мы нашли у моста, он сбросил в прорубь рядом со своим домом. Мы планируем поискать ещё имена, оценить где могут быть другие проруби, и в этих местах с помощью дайверов постараемся найти недостающие фрагменты. В связи с этим мы ищем добровольцев среди дайверов, которые готовы нам помочь", - подчеркнул он.

Последняя сохранившаяся фотография памятника была сделана в 1956 году. Но краевед Юрий Латышев считает, что монумент был разрушен в начале 60-х. Бетонный памятник состоял из нескольких фрагментов, и мог распасться, когда его уронили.

"С точки зрения культурного наследия, он не представляет никакой ценности. Это одна из массовых скульптур. Я точно знаю, что в Новосибирске есть аналогичный. В Челябинской области было много памятников Сталину, все они исчезли в неизвестном направлении. В настоящий момент в регионе — это четвертый памятник. Один обнаружили в Тайгинке и установили в "Сонькиной лагуне". В Челябинске есть два памятника. Один находится в музее электрометаллургического комбината, ещё бюст стоит в музее школы №53", - рассказывает он.