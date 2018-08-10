Откуда миллионы? Следствие ищет источники доходов арестованного главы Серпуховского района Подмосковья

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Сейчас устанавливаются источники его обогащения.

Напомним, чиновник был задержан 13 июня. Как считают следователи, Шестун незаконно передал ООО "Центр" четыре земельных участка, что повлекло причинение ущерба муниципалитету на сумму более 62 млн руб.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в период нахождения в своей должности с 2012 по 2017 год Шестун и его супруга задекларировали доход в размере не более 11,4 млн руб., но при этом в 2014 году вместе со своей матерью он приобрел дом и земельный участок в поселке Большевик Серпуховского района общей стоимостью более 36 млн руб. Также следователям удалось выяснить, что с близкими родственниками чиновник владеет парком дорогостоящих иностранных автомобилей.

"Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица органа местного самоуправления. В целях последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество наложен арест", - отметила Светлана Петренко.

Расследование продолжается.

Напомним, в июне глава Серпуховского района Подмосковья‍ был арестован на два месяца.