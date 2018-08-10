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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
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Откуда миллионы? Следствие ищет источники доходов арестованного главы Серпуховского района Подмосковья
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Александр Шестун (2018) | Фото: youtube.com

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Сейчас устанавливаются источники его обогащения.
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Напомним, чиновник был задержан 13 июня. Как считают следователи, Шестун незаконно передал ООО "Центр" четыре земельных участка, что повлекло причинение ущерба муниципалитету на сумму более 62 млн руб.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в период нахождения в своей должности с 2012 по 2017 год Шестун и его супруга задекларировали доход в размере не более 11,4 млн руб., но при этом в 2014 году вместе со своей матерью он приобрел дом и земельный участок в поселке Большевик Серпуховского района общей стоимостью более 36 млн руб. Также следователям удалось выяснить, что с близкими родственниками чиновник владеет парком дорогостоящих иностранных автомобилей.

"Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица органа местного самоуправления. В целях последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество наложен арест", - отметила Светлана Петренко.

Расследование продолжается.

Напомним, в июне глава Серпуховского района Подмосковья‍ был арестован на два месяца.

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10.08.2018 15:25 Мск | Московская область | информационная служба Накануне.RU
17:25 Екб

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Глава Серпуховского района Подмосковья‍ арестован на два месяца

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Глава Серпуховского района пожаловался Путину на давление подмосковных чиновников. В Кремле обещали разобраться








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Откуда миллионы? Следствие ищет источники доходов арестованного главы Серпуховского района Подмосковья
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