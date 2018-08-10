"Единая Россия" 20 августа обобщит предложения регионов по пенсионной "реформе"

В "Единой России" 20 августа обобщат предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Как заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, на заседании проанализируют мнение регионалов по позиции партии перед парламентскими слушаниями 21 августа.

Всего состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых приняли участие более 30 тысяч экспертов. Через электронную форму граждане и партийцы направили в адрес ЦИК партии более 1500 предложений.

Проект, напомним, уже прошел первое чтение. Поправки ко второму, которое состоится в осеннюю сессию, принимает комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что до 24 сентября определено время для приема поправок к законопроекту.

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 году, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. Однако позже стало известно, что Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет.

При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.