В Свердловской области начинают работать пять новых кинозалов

В Свердловской области продолжается активная модернизация кинотеатров по программе Фонда кино. В августе в регионе начнут работать еще пять обновленных кинозалов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики региона.

Так, недавно в Нижнем Тагиле в центре "Красногвардеец" открылся кинозал на 113 мест. Грант Фонда кино центр получил весной, а сумма финансовой поддержки составила пять млн руб. Помимо технического оснащения, из местного бюджета были выделены средства на ремонт фасада здания, входной группы, установку пандусов.

По условиям гранта "Фонда кино", половина репертуара кинотеатра будет отдана лучшим отечественным фильмам.

16 августа также откроется зал на 208 мест в кировградском кинотеатре "Спутник", 27 августа примет зрителей небольшой кинозал в культурном центре Первоуральска, 30 августа откроется кинотеатр "Энергетик" в Верхней Пышме, а 31 августа – кинотеатр "Панорама" на 439 мест в арамильском дворце культуры.

Напомним, проект по модернизации кинотеатров и открытию новых Министерство культуры РФ реализует через Фонд кино с 2015 года. Субсидию на оснащение уже получили 27 кинозалов, 15 из них были открыты и приступили к кинопоказу. Общая сумма поддержки Фонда кино составила более 130 млн руб.

До конца года планируется открыть современные кинозалы в Асбесте, Ирбите (второй зал), Серове, поселке Двуреченск, Верхней Пышме, Нижней Салде, Богдановиче, Туринске.