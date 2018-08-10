Трамваям - да: Куйвашев пообещал поддержку "Уралвагонзаводу"

Сегодня руководство Нижнего Тагила в очередной раз презентовало губернатору Евгению Куйвашеву трамвай производства "Уралтрансмаша", входящего в корпорацию "Уралвагонзавод", передает корреспондент Накануне.RU.

Эта техника хорошо знакома уральцам - вагоны эксплуатируются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле и неоднократно демонстрировались входе выставки "Иннопром".

Исполнительный директор муниципального предприятия "Тагильский трамвай" Игорь Темнов рассказал Куйвашеву, что в городе 70% подвижного состава - производства УВЗ, и эти комфортные безопасные вагоны очень нравятся жителям.

"Я как руководитель ответственно заявляю, что это достаточно неплохие вагоны", - подчеркнул Темнов.

"Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с "Уралвагонзаводом", - сказал в ответ глава области. - С главой Нижнего Тагила есть понимание в этом вопросе".

В дальнейшем, уже в ходе торжественного заседания, посвященного Дню рождения города, губернатор еще раз заявил, что трамваи производства УВЗ будут обязательно приобретаться не только для Свердловской области, но для других регионов Урала.