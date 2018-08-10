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Медведев предложил принять "горькое лекарство" пенсионной "реформы"

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Предложение Белоусова: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
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Трамваям - да: Куйвашев пообещал поддержку "Уралвагонзаводу"
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Куйвашев, Пинаев, Потапов и трамвай в Нижнем Тагиле (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня руководство Нижнего Тагила в очередной раз презентовало губернатору Евгению Куйвашеву трамвай производства "Уралтрансмаша", входящего в корпорацию "Уралвагонзавод", передает корреспондент Накануне.RU.
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Эта техника хорошо знакома уральцам - вагоны эксплуатируются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле и неоднократно демонстрировались входе выставки "Иннопром".

Исполнительный директор муниципального предприятия "Тагильский трамвай" Игорь Темнов рассказал Куйвашеву, что в городе 70% подвижного состава - производства УВЗ, и эти комфортные безопасные вагоны очень нравятся жителям.

Куйвашев, Пинаев, Потапов и трамвай в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

Куйвашев, Пинаев, Потапов и трамвай в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

"Я как руководитель ответственно заявляю, что это достаточно неплохие вагоны", - подчеркнул Темнов.

"Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с "Уралвагонзаводом", - сказал в ответ глава области. - С главой Нижнего Тагила есть понимание в этом вопросе".

Куйвашев, Пинаев, Потапов и трамвай в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

Куйвашев, Пинаев, Потапов и трамвай в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: Накануне.RU

В дальнейшем, уже в ходе торжественного заседания, посвященного Дню рождения города, губернатор еще раз заявил, что трамваи производства УВЗ будут обязательно приобретаться не только для Свердловской области, но для других регионов Урала.

Куйвашев, Пинаев, Потапов(2018)|Фото: Накануне.RU

трамвай, Нижний Тагил(2018)|Фото: Накануне.RU

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10.08.2018 14:58 Мск | Нижний Тагил | Андрей Яловец
16:58 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.07.2018 16:04 Мск
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Трамваям - да: Куйвашев пообещал поддержку "Уралвагонзаводу"
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