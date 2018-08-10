Умер пермский уличный художник, автор "распятого Гагарина". В поезде

В поезде умер ехавший в Пермь уличный художник Александр Жунев, передает корреспондент Накануне.RU.

О смерти художника рассказала его вдова Анна. Жунев умер во сне в ночь на 9 августа в поезде Москва – Пермь. Прощание состоится с 15.00 до 15.30 11 августа в зале МУП на Старцева, 61. Женщина говорит, что ее супруг "принадлежал не только и не столько семье, его голова всегда была забита идеями, направленными за пределы тихой частной жизни. Он мечтал преображать мир, делать его ярче и интереснее".

Напомним, одна из его работа, "распятый Гагарин", стала поводом для полицейской и прокурорской проверок. В конце концов следствие пришло к выводу, что вандализма или оскорбления чувств верующих в работе нет.